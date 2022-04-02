Завдяки Starlink відновлено зв'язок із Ірпенем

Мобільний оператор запустив послугу в конфігурації 2G і 4G через комплект обладнання Starlink.

Завдяки обладнанню Starlink у Київській області вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та його передмістя Романівки, звільнених від російських окупантів. Про це повідомляє УП з посиланням на представників компанії Vodafone.

Відновити зв'язок вдалося 1 квітня. Оператор запустив послугу в конфігурації 2G і 4G, на якій в якості транспортної мережі використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.

facebook

Тепер є можливість забезпечити безперебійну роботу цього сегмента мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею. Така схема дозволяє швидко відновлювати мобільний зв'язок там, де пошкоджено вузлові комунікації.

Це вперше в історії України і вдруге у світі (після Японії) робота частини мережі мобільного оператора організована за допомогою супутникових технологій Starlink, зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в Україну прибули вже три партії Starlink.

Starlink – це мережа супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.