Табір для військовополонених можуть розмістити в одній з колоній, - Денісова

Табір для російських військовополонених можуть розмістити в одній з колоній, які наразі не працюють. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю LB.ua.

“Робота в цьому напрямку ведеться. Дійсно, є така позиція і така мета, щоб створити окремий табір. У нас достатньо колоній, що не працюють, в яких немає утримуваних осіб. Котрусь можна передати Збройним силам України, Міністерству оборони України, і там зробити такий табір”, - розповіла омбудсман.

Поки що, за словами Денісової, цей процес ще не до кінця запущений.

“Тільки-но буде визначено місце, завершена передача, ми зможемо про це говорити. І я, як омбудсман, буду здійснювати парламентський контроль за дотриманням прав військовополонених Російської Федерації”, - зазначила вона.

Наразі, за словами Денісової, російські військовополонені утримуються в СІЗО та в “установах Збройних сил України”. Утримання полонених обходиться державі у 50-100 гривень на добу.

“Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон”, - зазначила омбудсман.

Також, за її словами, полонених не зможуть залучити до розбирання завалів і прибирання вулиць до завершення слідчих дій і винесення вироку.

Нагадаємо, 9 квітня відбувся третій обмін військовополоненими, внаслідок чого в Україну повернулося 26 її громадян - 12 військових, з яких одна жінка-офіцер, і 14 цивільних, включаючи 9 жінок.