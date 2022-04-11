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Табір для військовополонених можуть розмістити в одній з колоній, - Денісова

Наразі визначають місце.

Табір для військовополонених можуть розмістити в одній з колоній, - Денісова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Табір для російських військовополонених можуть розмістити в одній з колоній, які наразі не працюють. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю LB.ua. 

“Робота в цьому напрямку ведеться. Дійсно, є така позиція і така мета, щоб створити окремий табір. У нас достатньо колоній, що не працюють, в яких немає утримуваних осіб. Котрусь можна передати Збройним силам України, Міністерству оборони України, і там зробити такий табір”, - розповіла омбудсман. 

Поки що, за словами Денісової, цей процес ще не до кінця запущений. 

“Тільки-но буде визначено місце, завершена передача, ми зможемо про це говорити. І я, як омбудсман, буду здійснювати парламентський контроль за дотриманням прав військовополонених Російської Федерації”, - зазначила вона. 

Наразі, за словами Денісової, російські військовополонені утримуються в СІЗО та в “установах Збройних сил України”. Утримання полонених обходиться державі у 50-100 гривень на добу. 

“Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон”, - зазначила омбудсман. 

Також, за її словами, полонених не зможуть залучити до розбирання завалів і прибирання вулиць до завершення слідчих дій і винесення вироку. 

Нагадаємо, 9 квітня відбувся третій обмін військовополоненими, внаслідок чого в Україну повернулося 26 її громадян - 12 військових, з яких одна жінка-офіцер, і 14 цивільних, включаючи 9 жінок.

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