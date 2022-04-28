За добу на Луганщині ворог відкривав вогонь 29 разів і вбив чотирьох мирних мешканців

27 квітня російські війська 29 разів завдали ударів по мирних помешканнях на Луганщині. Унаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще четверо були поранені.

У Попасній зруйновано 10 будинків, повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Застосовані авіація, системи залпового вогню, ствольна артилерія, мінометна зброя", – зазначив він.

По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. У Гірському вчора вранці загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на власне подвір’я і не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в Лисичанську за минулу добу росіяни обстрілами зруйнували 13 будинків. Ще три будинки загорілися від російських обстрілів у Новодружеську, в Сєвєродонецьку – магазин, у Гірському – столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об’єкт повністю знищено – люди будуть без світла та мобільного зв’язку.