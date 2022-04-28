Унаслідок ракетного удару окупантів по Запоріжжю постраждало три людини, зокрема дитина

Внаслідок ракетного удару окупантів по Запоріжжю у місті пошкоджено два будинки в приватному секторі.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

“Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу “повітря-земля””, – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина.

Інформація буде уточнена, подробиці згодом, додали в ОВА.

Нагадаємо, кілька днів тому унаслідок ракетної атаки окупантів на Запоріжжя загинула людина. Ще одна особа отримала поранення.