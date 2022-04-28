РФ застосувала ракети Х-55 класу “повітря-земля”.
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Унаслідок ракетного удару окупантів по Запоріжжю постраждало три людини, зокрема дитина
Внаслідок ракетного удару окупантів по Запоріжжю у місті пошкоджено два будинки в приватному секторі.
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
“Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу “повітря-земля””, – йдеться у повідомленні.
Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина.
Інформація буде уточнена, подробиці згодом, додали в ОВА.
Нагадаємо, кілька днів тому унаслідок ракетної атаки окупантів на Запоріжжя загинула людина. Ще одна особа отримала поранення.
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