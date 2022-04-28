За добу окупанти обстріляли 22 населених пункти у Донецькій області, унаслідок російських ударів є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.

“Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах – Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Святогірськ, Лиман, Мар’їнка, Добропілля, Білозерське, Залізне, Нью-Йорк, Майдан, Озерне, Некременне, Ласточкине, Трипілля, Солодке, Привілля, Троїцьке, Пискунівка, Вільне Поле, Шуми, Луганське”, – йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, зокрема “Точки-У”, реактивних систем залпового вогню “Град”, танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці.

Протягом 26 квітня російські окупанти на Донеччині вбили трьох мирних мешканців.