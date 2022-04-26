Ще шестеро людей отримали поранення.
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Російські окупанти вбили трьох мирних мешканців Донеччини протягом 26 квітня
Протягом 26 квітня російські окупанти на Донеччині вбили трьох мирних мешканців. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 26 квітня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Лимані, Нью-Йорку та Травневому. Ще шестеро отримали поранення", - написав він.
Він також додав, що вдалося уточнити інформацію стосовно одного пораненого у Маріуполі, однак зараз сказати точно, скільки у місті є жертв і потерпілих, неможливо. Так само неможливо встановити точну кількість загиблих у Волновасі.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін погодився на участь ООН та Міжнародного червоного хреста у евакуації мирних жителів із "Азовсталі". Про це раніше заявляв прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.