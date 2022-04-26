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Російські окупанти вбили трьох мирних мешканців Донеччини протягом 26 квітня

Ще шестеро людей отримали поранення. 

Російські окупанти вбили трьох мирних мешканців Донеччини протягом 26 квітня
Фото: Павло Кириленко

Протягом 26 квітня російські окупанти на Донеччині вбили трьох мирних мешканців. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

"За 26 квітня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Лимані, Нью-Йорку та Травневому. Ще шестеро отримали поранення", - написав він.

Він також додав, що вдалося уточнити інформацію стосовно одного пораненого у Маріуполі, однак зараз сказати точно, скільки у місті є жертв і потерпілих, неможливо. Так само неможливо встановити точну кількість загиблих у Волновасі. 

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін погодився на участь ООН та Міжнародного червоного хреста у евакуації мирних жителів із "Азовсталі". Про це раніше заявляв прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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