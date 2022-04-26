Також девʼять російських танків та одинадцять артилерійських систем більше не знищуватимуть українські міста.
На Донеччині та Луганщині 26 квітня українські військові відбили девʼять ворожих атак
На Донеччині та Луганщині 26 квітня українські військові відбили девʼять ворожих атак. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Операції обʼєднаних сил.
"Упродовж поточної доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправники та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що українські сили ППО збили три безпілотники "Орлан-10".
Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили п'ять атак російських окупаційних військ.