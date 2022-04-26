Також девʼять російських танків та одинадцять артилерійських систем більше не знищуватимуть українські міста.

На Донеччині та Луганщині 26 квітня українські військові відбили девʼять ворожих атак. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Операції обʼєднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправники та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що українські сили ППО збили три безпілотники "Орлан-10".

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили п'ять атак російських окупаційних військ.