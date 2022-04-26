​Російська окупація Чорнобильської АЕС була "дуже, дуже небезпечною", – глава МАГАТЕ

Нині рівень радіації у зоні вже у нормі.

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що після російської окупації рівень радіації в районі Чорнобильської атомної електростанції станції вже унормувався. Проте коли там перебували військові РФ, він був "ненормальним", а ситуація в зоні ЧАЕС під час російської окупації була "дуже, дуже небезпечною".

Про це глава МАГАТЕ заявив у вівторок, 26 квітня, під час візиту на ЧАЕС у річницю катастрофи, що сталася на станції 1986 року.

"Були деякі моменти, коли рівень підвищувався через переміщення важкої техніки, яку сюди привозили російські війська, і коли вони виїжджали. Ми стежимо за цим у щоденному режимі", – цитує Гроссі агентство AFP.

Російські війська зайняли територію Чорнобильської АЕС, розташованої біля самого кордону з Білоруссю, у перший день вторгнення, 24 лютого. Вони взяли в полон українських військових і фактично тримали в заручниках цивільний персонал станції. Окупанти пішли із ЧАЕС наприкінці березня.

Як кажуть представники України, рівень радіації в районі станції підвищувався, зокрема через те, що техніка розгорнула верхній шар ґрунту. Крім того, російські солдати окопувалися і довго сиділи в плямах радіаційного забруднення, зокрема, у знаменитому "рудому лісі" біля станції, і могли отримати небезпечні дози радіації.

26 квітня 1986 року неконтрольована ланцюгова ядерна реакція знищила четвертий реактор ЧАЕС у результаті аварії, яку спочатку приховувала радянська влада. Точна цифра загиблих унаслідок аварії на ЧАЕС досі залишається спірною.

Зрештою, 350 тис. людей були евакуйовані з радіусу 30 кілометрів навколо станції, зони відчуження, яка залишається безлюдною, за винятком деяких літніх мешканців, які повернулися, незважаючи на офіційну заборону.

Три інші реактори Чорнобильської електростанції були послідовно закриті, останній зупинено у 2000 році.