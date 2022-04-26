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Людей із Білогорівки евакуювали під обстрілами російської армії, – заступник голова Луганської ОВА

Сьогодні була перша організована евакуація населення з цього населеного пункту. 

Людей із Білогорівки евакуювали під обстрілами російської армії, – заступник голова Луганської ОВА
Фото: facebook.com/odalug

У вівторок, 26 квітня, відбулася перша організована евакуація із Білогорівки (селище міського типу Сєвєродонецького району Луганської області, – ред.) Людей евакуювали під обстрілами російської армії, інформує пресслужба обласної військової адміністрації.

"Не можна сказати, шо там було безпечно попередні два місяця, але після того як у Кремінну зайшли окупаційні війська, обстріли Білогорівки почастішили. Селище розташоване усього в декількох кілометрах від Кремінної. Тому ми максимально убезпечили маршрут та місце зборів людей, в чому допомогли військові та поліцейські", – розповів перший заступник начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug
Він додав, що поліцейські також супроводжували евакуйованих до залізничної станції у Покровську.Зараз 49 жителів Білогорівки, серед яких восьмеро дітей, у безпеці – поїздом прямують до західних регіонів України.

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