Унаслідок обстрілів на Харківщині загинуло двоє осіб, – Синєгубов

У Харківському районі росіяни окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру, вулиці селищ, площі і цвинтарі. Загинула одна людина.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Відомо також про чотирьох поранених.

“Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, – ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає”, – йдеться у повідомленні.

Інформація уточнюється.

Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці.

Також росіяни завдали ударів по одному із східних районів Харкова. У наслідку – 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула.

“Шановні харків’яни, не нехтуйте сигналами тривоги! Окупанти жорстоко та підступно продовжують наносити артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова. Без необхідності – не покидайте укриття. Обстріли тривають”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у Великодню ніч окупанти гатили по Харкову з "Градів".