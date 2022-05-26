​Світломаскування перешкоджає орієнтуванню ворожої авіації, – КМДА

Влада Києва нагадує, що світломаскування – це безпека перш за все самих людей.

Режим комендантської години передбачає світломаскування. Це потрібно аби зашкодити орієнтуванню авіації та безпілотників противника, а також диверсійно-розвідувальним силам, які будуть намагатися навести засоби ураження на обʼєкт диверсії.

Про це повідомляє в Telegram КМДА.

"Зараз авіації над столицею та областю немає, але вірогідність її застосування існує, тому відповідно й загроза авіаударів теж. Через збільшення світлового дня світломаскування можна здійснювати теж пізніше", – йдеться в повідомленні.

Контроль над дотриманням режиму світломаскування покладається на Нацполіцію та Нацгвардію, на тих, хто здійснює патрулювання на вулицях міста.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила про те, що загроза Києву з боку Росії лишатиметься завжди. Знищення столиці та української влади – це найшвидший шлях завоювання держави.