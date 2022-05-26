Російські окупанти хочуть розширити братську могилу в маріупольському "Некрополі", - Андрющенко

Після закінчення робіт росіяни планують звинуватити Україну в масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців.

Російські загарбники хочуть розширити братську могилу в маріупольському "Некрополі" й готуються копати нові рови.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Для того, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії та фактично розпочали "серіал" по центральних каналах раша-тв за сценарієм "ми місцеві, тут мешкаємо, ми боїмося - треба перепоховання". З місця повідомляють про розширення та підготовку нових ровів для поховань", - розповів Андрющенко.

За його словами, загарбники планують використати цей факт для нової інформаційної атаки на Україну, "звинувативши саме Україну в масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців".

Нагадаємо, на території поблизу історичного кладовища "Некрополь" виявили вже четверте місце масового поховання вбитих росіянами маріупольців.

Днями Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова заявила, що Маріуполь унаслідок бойових дій перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф, бо трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.