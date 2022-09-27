Україна має достатньо пшениці для себе і для допомоги іншим, - Мінагрополітики

Україна має достатньо пшениці для власних потреб і для допомоги іншим.

Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства, передає Укрінформ.

Він наголосив, що рішення України передати 50 тисяч тонн зерна для Сомалі та Ефіопії як гумдопомогу є дуже важливим для цих країн, при цьому в нашій державі достатньо зерна, щоб задовольнити власні потреби.

"В Україні достатньо пшениці для того, щоб забезпечити внутрішні потреби. Вона зараз найдешевша у світі тут, у середині країни. У нас у запасі понад 20 мільйонів тонн, з яких експортувати треба більше 70%", - сказав міністр.

Він нагадав, що за рішенням уряду та за указом президента, по 25 тисяч тонн продовольчої пшениці будуть доставлені в Сомалі та в Ефіопію як гуманітарна допомога від України. Транспортування цього збіжжя буде організовано за сприяння Всесвітньої продовольчої програми з чорноморських портів України.

На запитання, як розв'язана Росією війна вплинула на прогнозований обсяг врожаю, Сольський зазначив, що цього року він становитиме орієнтовно 65-67 мільйонів тонн, з урахуванням зернових та олійних культур. Торік цей показник сягнув 108 мільйонів тонн. Але це був рекордний урожай за всю історію України, зібраний на всій території держави.

"Минулорічні 108 мільйонів тонн – це був рекорд за всю історію існування України та ведення тут сільського господарства. До того ж цей урожай зібрано з усієї території України, у тому числі з тих територій, які зараз знаходяться у тимчасовій окупації, і які ми не включили в розрахунок цього року. Тому, якщо порівнювати 65-67 мільйонів тонн збіжжя на тій території, яку ми зараз контролюємо, з врожаєм на цій же території минулого року, то це не таке значне падіння, в рамках середньої врожайності в Україні за минулі 5-7 років", - пояснив міністр.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала українські порти. Внаслідок цього на експорт не надійшли понад 20 мільйонів тонн збіжжя.

Завдяки "зерновій" ініціативі ООН та підписаним у Стамбулі домовленостям міжнародній спільноті вдалося поновити експорт українського зерна для споживачів чорноморськими транспортними маршрутами.