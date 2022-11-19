Замість звернення Путіна показали ролик із масштабами втрат Росії у війні проти України.

На російських телеканалах показали "привітання" до дня ракетних військ та артилерії РФ від імені Збройних сил України.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Замість звернення Володимира Путіна в ефірі з'явився змонтований ролик, де показали масштаби втрат Росії у війні проти України.

Росіянам розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано вже понад 83 тисячі окупантів.

Також у сюжеті перерахували втрати техніки: 1865 одиниць артилерійських систем, 393 одиниці реактивних систем залпового вогню. Крім того, ЗСУ ліквідували 480 російських крилатих ракет і чотири оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Наприкінці відео йдеться про те, що таких втрат історія російської армії ще не бачила.

"Хакери від імені ЗСУ привітали на російському телебаченні ракетні війська та артилерію росії з професійним святом, добре потролили та показали масштаби їхніх втрат", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, в жовтні хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ.