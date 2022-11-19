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У Херсон доставили понад 2 тис. посилок, відправлених ще до окупації міста росіянами

Найближчим часом також буде доступна доставка замовлень з онлайн-магазинів.

У Херсон доставили понад 2 тис. посилок, відправлених ще до окупації міста росіянами
Фото: Пресслужба Укрпошти

18 листопада "Укрпошта" відправила з Києва до звільненого Херсона понад 2 тисячі посилок. Це - ті відправлення, які не можна було доставити у місто під час російської окупації.

Про це повідомляється на сайті "Укрпошти".

Зазначається, що посилки доставив спеціальний поштовий вагон у складі потягу Київ-Херсон а рамках спільного з Укрзалізницею проекту "Залізна пошта".

Також Укрпошта вже надіслала до Херсону марки воєнного часу, конверти, листівки та періодичні видання – ті, що за передплатою та для роздрібного продажу. Все це, а також продукти і товари першої необхідності, можна придбати у 6 відділеннях Укрпошти в Херсоні, що відновили роботу на цьому тижні (73002, вул.Перекопська, 151; 73003, просп.Ушакова, 41; 73008, вул.Чорноморська, 64; 73020, вул.Лавреньова, 11; 73021, вул.Шенгелія, 4; 73039, просп.200-річчя Херсону, 43).

Відправляти нові посилки в Херсон, або з міста можна буде з 21 листопада.

Крім того, що українці зможуть надіслати своїм близьким посилки, також буде доступна доставка замовлень з провідних маркетплейсів та онлайн-магазинів, щоб херсонці могли замовити потрібні речі.

Також доставка Укрпоштою наявна у більшості аптечних мереж – достатньо на сайті замовити потрібні ліки і їх доставлять їх до найближчого працюючого відділення.

Загалом Укрпошта надає послуги у 73 населених пунктах Херсонщини.

Нагадаємо,

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