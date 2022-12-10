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Росіяни заборонили рух вантажівок та "Газелей" Кримським мостом

Рух легкового транспорту та автобусів в обидві сторони здійснюється в штатному режимі.

Росіяни заборонили рух вантажівок та "Газелей" Кримським мостом
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністерство транспорту Російської Федерації запровадило тимчасові обмеження для вантажного транспорту під час руху Кримським мостом.

Про це повідомила пресслужба Мінтрансу РФ у Telegram.

"З 11 грудня 2022 року (у ніч з суботи на неділю) водіям вантажних машин вантажопідйомністю понад 1,5 тонни (у тому числі автомобілям типу «Газель», що рухаються як з вантажем, так і порожніми) при перетині Керченської протоки слід обирати для проїзду альтернативний наземний автодорожній маршрут або користуватися поромною переправою", - йдеться у повідомленні.

Зазначені автотранспортні засоби тимчасово не допускатимуться для руху мостом. Про зняття тимчасових обмежень буде оголошено додатково.

У Мінтрансі також додали, що рух легкового транспорту та автобусів в обидві сторони здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, 8 жовтня здійснилася заповітна мрія мільйонів українців – було уражено Кримський міст. Як таке стало можливим, читайте в матеріалі LB.ua "Під холодний шепіт звьозд. Кримський міст. Версії".

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