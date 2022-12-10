Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
Канон так Канон?
Канон так Канон?
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Криму горіла казарма з мобілізованими, загинули принаймні двоє осіб

Офіційних коментарів російського МНС та російської влади щодо цієї події поки що не було.

​У Криму горіла казарма з мобілізованими, загинули принаймні двоє осіб
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У смт Совєтське в окупованому Криму сталася пожежа, ймовірно, в одній із казарм, де перебували мобілізовані до російської армії.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", а також місцеві Telegram-канали.

Вранці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram, що в казармі могли перебувати від кількох сотень до кількох тисяч людей.

"Сьогодні приблизно 6 ранку. Горить казарма… Є загиблі та поранені", - написав він.

За повідомленням каналу ASGTRA, загинули принаймні двоє людей.

Проросійський Telegram-канал "Кримський", із посиланням на джерела  в російському "уряді" Криму, пише, що причина пожежі – нібито необережне поводження з вогнем. Наразі всі військовослужбовці розміщені в іншому приміщенні.

Офіційних коментарів російського МНС Криму та російської влади щодо цієї події поки що не було.

Нагадаємо, починаючи із серпня в окупованому  Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам" та "роботою ППО". При цьому росіяни посилено шукають українських партизанів, зокрема, - в Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також