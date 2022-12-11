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Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду

Затримка деяких потягів становить понад три години.

Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Фото: Міністерство інфраструктури України

Через наслідки негоди на заході України, у Словаччині та Польщі в дорозі продовжують затримуватися деякі поїзди.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

За інформацією перевізника, станом на 21:30 не за графіком прямують: 

  • №961 Мукачево Кошице (затримка 3 год 30 хв);
  • №41/42 Трускавець — Дніпро (+2 год 42 хв);
  • №89/90 Перемишль — Київ (+3 год 30 хв);
  • №45/46 Ужгород — Харків (+2 год 03 хв);
  • №59/60 Чоп — Київ (+1 год 58 хв);
  • №21/22 Трускавець — Харків (+1 год 34 хв)
  • №715/716 Київ — Перемишль (+1 год 14 хв)
  • №119/120 Львів — Запоріжжя (+57 хв);
  • №15/16 Рахів — Харків (+43 хв);
  • №743/744 Львів — Київ (+42 хв);
  • №233/234 Львів — Покровськ (+24 хв);
  • №749/750 Київ — Ужгород та №32519/32520 Київ — Відень (+20 хв).

"Наразі найбільше запізнюється поїзд №705/706 Перемишль — Київ (+6 год 23 хв). До Києва він прибуде близько 2-ї ночі. На вокзалі пасажирів чекатимуть автобуси, щоб доправити всіх до домівок", - додали в УЗ.

Перевізник наголосив що пасажирів, котрі мали пересадки в Києві, доправлять до місць призначення іншими поїздами.

Нагадаємо, у ДСНС попередили, що в неділю, 11 грудня, у низці західних областей України очікується негода, яка може призвести до погіршення руху транспорту.

У Львові не курсували трамваї і тролейбуси через обледеніння контактної мережі.

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