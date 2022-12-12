Головне за ніч. Понеділок, 12 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Харківщини, Дніпропетровщини та Миколаївщини, нова пожежа в Підмосков'ї.

Під Москвою знову палає

Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден у телефонній розмові обговорили консолідацію міжнародних зусиль для перемоги у війні.

Зеленський подякував американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, лідерство в консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії.

"Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру", – зазначається в повідомленні на сайті президента.

Володимир Зеленський поінформував колегу і про наслідки російського ракетного терору, у результаті якого знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.

Детальніше - в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удару по позиціях зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дев'ять пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів.

Ворог завдав двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 12 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 94 760 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

По Нікопольському району росіяни вночі випустили щонайменше 30 снарядів.

Минулося без загиблих та поранених.

Росіяни минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Харківщини, розташованих неподалік лінії зіткнення.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка.

"Найбільше від обстрілів потерпає Куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає", – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Учора опівночі внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївщини було зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки.

А вночі росіяни знову обстріляли Очаківську громаду. Минулося без постраждалих.

У підмосковній Балашисі загорівся торговий центр "Стройпарк", повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Також з'явилася інформація про постраждалого охоронця. Станом на 9 ранку площа пожежі у ТЦ збільшилася до 9 тисяч квадратних метрів. Вогонь наразі важко загасити через те, що на території будівлі дуже багато легкозаймистої продукції й будматеріалів.

Нагадаємо, 9 грудня у великому торговельному комплексі "Мегахімки", розташованому на Ленінградському шосе в Москві, сталася масштабна пожежа. Її площа склала 7 тисяч кв. м. Одна людина загинула.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.Тримаймося і наближаємо Перемогу!