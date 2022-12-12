У Донецькій області тривають активні бої, по Сумській зранку били мінометами

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

У Сумській області сьогодні зранку – обстріл з міномету в районі околиці м. Середина-Буда Шосткинського району.Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду: росіяни вели вогонь із мінометів по одному із прикордонних сіл. Обстріли пошкодили приватний будинок. Також вчора ввечері росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Без постраждалих, йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій станом на ранок.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Темирівка, Білогір'я, Новодарівка, Новоандріївка, Щербаки, Мала Токмачка, Полтавка, Плавні, Павлівка. Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

По Дніпропетровській області вночі ворог бив "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією по Нікопольській та Марганецькій громадах. Без жертв. На місцях прильотів працюють представники ДСНС, деталі уточнюються.

У Луганській області підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах Новоселівського, Стельмахівки, Піщаного, Невського, Діброви, Макіївки, Площанка та Червонопопівки. У окупованому Довжанську продовжують вирізати шахтне обладнання. Ситуація в області важка.

У Донецькій області вночі був ракетний обстріл Костянтинівки. Пошкоджена будівля колишньої школи та приватні будинки. Активні бойові дії поблизу Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Ситуація в області залишається складною. За минулу добу на Донеччині: один загиблий і троє поранених.

У Харківській області протягом минулої доби ворожі обстріли було зафіксовано у Куп’янському, Харківському, Вовчанському та Ізюмському районах. За попередньою інформацією, жертв немає. У Харківському районі в с. Глибоке, внаслідок обстрілів окупантів горіли два будинки. Обійшлося без постраждалих. У місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний пристрій. Госпіталізована в середньому стані.

У Миколаївській області вночі був мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Минулої доби ворог також завдавав ударів із ракетних систем залпового вогню по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки. Без жертв та постраждалих.

У Херсонській області окупанти не припиняють удари по об’єктах цивільної інфраструктури та житлу. За інформацією ГШ ЗСУ, ворожі війська обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Червоний маяк, Львове, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське та місто Херсон. Стабільно напружена ситуація на території тимчасово окупованої Генічеської міської територіальної громади. Багато росіян також розташовані на території Арабатської Стрілки. На звільнених територіях Херсонщини продовжується робота, аби повернути нормальне життя. Область отримує гуманітарну допомогу, відновлюється електропостачання.

Нагадаємо, за минулу добу ворог завдав двох ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ.