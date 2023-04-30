Вода у Дніпрі в межах Києва знову почала підніматись

Станом на ранок 30 квітня не зафіксовано аварійних підтоплень.

Після кількаденного спаду рівня води у Дніпрі в межах Києва вода знову почала підніматись.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Так, за інформацією Укргідрометцентру станом на 10:00 30 квітня рівень води в р. Дніпро, в Києві біля мосту «Метро» складає 9296 см за Балтійською системою висот. При цьому коливання рівня води останніми днями має незначну амплітуду - в порівнянні з попередньою добою рівень води в межах столиці збільшився на 5 см.

При цьому фахівці зазначають, що до критичного рівня води в столиці ще понад 1 м, хоча рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається жовтим.

Станом на ранок в Києві не зафіксовано аварійних підтоплень, однак досі підтоплені заплави шаром близько понад 25 см - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате та приватні ділянки в районі Осокорків.

Нагадаємо, що станом на ранок 29 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля мосту «Метро» становив 9291 см.