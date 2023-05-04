В Англії сьогодні тривають місцеві вибори, які випробують популярність прем’єра Сунака

Голосування покаже, чи зможе Сунак, чия Консервативна партія відстає від опозиційної Лейбористської в опитуваннях громадської думки, змінити ситуацію.

У четвер у всій Англії триває голосування на місцевих виборах, які стануть випробуванням популярності прем’єр-міністра Ріші Сунака.

Про це пише The New York Times.

Сунак стабілізував політичну ситуацію у Великобританії, але його уряд залишається непопулярним в умовах стрімкої інфляції, повільного економічного зростання та робочих страйків.

“Ці голоси не вплинуть на національний парламент, який надає Сунаку його повноваження: члени парламенту обираються приблизно кожні п’ять років на загальних виборах. Дата є гнучкою, але вони не очікуються раніше наступного року”, − зазначає видання.

Водночас голосування в четвер покаже, чи зможе Сунак, чия Консервативна партія відстає від опозиційної Лейбористської партії в опитуваннях громадської думки, змінити ситуацію.

На кону стоять місця для близько 8000 представників нижчих рівнів влади: муніципалітети, які контролюють такі послуги, як вивіз сміття та отримання дозволів на будівництво, і підвищують податки на житлову нерухомість у межах суворих обмежень.

Прогонозується, що явка буде набагато нижчою, ніж на загальних виборах. Однак це може бути найбільше публічне голосування до наступних. Воно проходить у більшості регіонів, які, ймовірно, визначать наступний британський уряд, причому національні питання часто є важливими в передвиборчій кампанії.

Як пише BBC, в Англії вибори пройдуть у 230 радах. У Бедфорді, Лестері, Менсфілді та Мідлсбро обиратимуть мерів.У Північній Ірландії 18 травня пройдуть перегони до 11 рад. У Шотландії та Уельсі виборів не буде.

Нагадаємо, 14 травня у Туреччині відбудуться президентські і парламентські вибори. Теперішній президент країни Реджеп Таїп Ердоган зіткнувся з безпрецедентними викликами, які можуть покласти край його двадцятирічному правлінню