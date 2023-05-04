Лідерка нідерландської партії не прийде на виступ Зеленського через недоречну дату

4 травня у Нідерландах вшановують солдатів та цивільних осіб, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших військових конфліктах та миротворчих місіях.

Лідерка нідерландської аграрної партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас заявила, що не прийде на виступ президента України Володимира Зеленського через невдало обрану дату візиту.

Про це Ван дер Плас написала у Твіттері.

Вона зазначила, що 4 травня у Нідерландах вшановують солдатів та цивільних осіб, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших військових конфліктах та миротворчих місіях.

“4 травня… один день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ жертв війни. Один день. ЦЕ має бути у фокусі 4 травня! Не Зеленський. Я вважаю недоречним, що цей візит має бути здійснений ЗАРАЗ. Раніше цього тижня я повідомила президента палати, що не буду на зустрічі з Зеленським”, − написала політик.

4 mei… 1 dag p/j dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. 1 dag. DAT moet op #4mei centraal staan! Niet Zelensky. Dat dit bezoek juist NU moet, vind ik heel misplaatst. Heb Kamervoorzitter eerder deze week dan ook laten weten dat ik niet bij ontmoeting met Zelensky zal zijn pic.twitter.com/jdNQqeMBct — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 3, 2023

Зеленський звертався до нижньої палати парламенту Нідерландів через відеозв'язок наприкінці березня. Як пише “Українська правда”, тоді засідання проігнорували представники консервативної євроскептичної партії “Форум за демократію” − формально через те, що політична сила не погодилася на виступ глави іноземної держави у парламенті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, де він матиме розмову з прем'єр-міністром Марком Рютте. Він виступить у Гаазі з промовою під назвою “Немає миру без справедливості для України”. Також запланована його зустріч з народними депутатами та відвідання Міжнародного кримінального суду.