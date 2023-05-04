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Лідерка нідерландської партії не прийде на виступ Зеленського через недоречну дату

4 травня у Нідерландах вшановують солдатів та цивільних осіб, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших військових конфліктах та миротворчих місіях.

Лідерка нідерландської партії не прийде на виступ Зеленського через недоречну дату
Каролін ван дер Плас
Фото: EPA/UPG

Лідерка нідерландської аграрної партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас заявила, що не прийде на виступ президента України Володимира Зеленського через невдало обрану дату візиту.

Про це Ван дер Плас написала у Твіттері.

Вона зазначила, що 4 травня у Нідерландах вшановують солдатів та цивільних осіб, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших військових конфліктах та миротворчих місіях.

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“4 травня… один день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ жертв війни. Один день. ЦЕ має бути у фокусі 4 травня! Не Зеленський. Я вважаю недоречним, що цей візит має бути здійснений ЗАРАЗ. Раніше цього тижня я повідомила президента палати, що не буду на зустрічі з Зеленським”, − написала політик.

Зеленський звертався до нижньої палати парламенту Нідерландів через відеозв'язок наприкінці березня. Як пише “Українська правда”, тоді засідання проігнорували представники консервативної євроскептичної партії “Форум за демократію” − формально через те, що політична сила не погодилася на виступ глави іноземної держави у парламенті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, де він матиме розмову з прем'єр-міністром Марком Рютте. Він виступить у Гаазі з промовою під назвою “Немає миру без справедливості для України”. Також запланована його зустріч з народними депутатами та відвідання Міжнародного кримінального суду.

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