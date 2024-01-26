Підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом, - Кулеба

Поки що немає загроз зриву цієї програми.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен запевнив, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поки що немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу", - наголосив Кулеба.

Він також зазначив, що рішення про передачу винищувачів F-16 Україні було історичним кроком, і підкреслив - "все йде за планом".