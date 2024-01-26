Підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом, - Кулеба

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен запевнив, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Поки що немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу", - наголосив Кулеба.
Він також зазначив, що рішення про передачу винищувачів F-16 Україні було історичним кроком, і підкреслив - "все йде за планом".
- Партнери готові передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Проте для цього потрібно підготуватися.
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Нещодавно стало відомо, що українські пілоти вже літають у небі з інструкторами на винищувачах. Проте навчання відбувається максимально конфіденційно і практично не оприлюднюють ніякої інформації.
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Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті. Зокрема, основні напрямки, де можна застосувати винищувачі – це удари по наземних цілях на різну глибину оборони противника, прикриття штурмової авіації, забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря, протидія ворожим кораблям та прикриття країни від ворожих дронів та ракет.
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При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.