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Підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом, - Кулеба

Поки що немає загроз зриву цієї програми.

Підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом, - Кулеба
Винищувачі F-16
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен запевнив, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поки що немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу", - наголосив Кулеба.

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Він також зазначив, що рішення про передачу винищувачів F-16 Україні було історичним кроком, і підкреслив - "все йде за планом".

  • Партнери готові передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Проте для цього потрібно підготуватися. 

  • Нещодавно стало відомо, що українські пілоти вже літають у небі з інструкторами на винищувачах. Проте навчання відбувається максимально конфіденційно і практично не оприлюднюють ніякої інформації.

  • Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті. Зокрема, основні напрямки, де можна застосувати винищувачі – це удари по наземних цілях на різну глибину оборони противника, прикриття штурмової авіації, забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря, протидія ворожим кораблям та прикриття країни від ворожих дронів та ракет.

  • При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

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