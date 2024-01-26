На Чернігівщині за унікальною технологією будують найдовший міст через Десну

У Чернігівській області за унікальними технологіями будуть найдовший міст через Десну. Його довжина складатиме 628 метрів.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України та Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
Міст матиме 4 смуги для руху, транспортні розв’язки, підземний пішохідний перехід, тротуарну та пішохідну зони, велодоріжки, проїзди для маломобільних груп населення.
"Конструкція споруди матиме найдовшу суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону. На практиці це означає, що технології які використовуються під час будівництва, враховують сучасні норми навантаження та роблять новий міст надстійким до тріщин", – заявили у Міністерстві.
Для реалізації проекту були залучені сапери та водолази для розмінування території. Був проведений надскладний демонтаж зруйнованих конструкцій старого мосту, що впали в річку та були замулені піском.
У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України повідомили, на якому етапі будівництво.
"Проводимо роботи із насування другої гілки металевої прогонової будови - тримальної конструкції мосту. Для цього задіяли спеціальне обладнання - аванбек - направляючу консольну конструкцію. Паралельно робітники в’яжуть арматуру для заливки бетонної частини прогонової будови. Також бригади займаються влаштуванням земляного полотна під'їзних шляхів до мосту", – розповіли у агентстві.
Новий міст будують поруч із тим, який 23 березня 2022 року зруйнували російські авіабомби. Тоді впали мостові прольоти і Чернігів залишився без єдиного на той час автомобільного сполучення зі столицею.
Завершити роботи з будівництва нового мосту через Десну планують до кінця 2024 року.
Минулого року міст внесли до Національного реєстру рекордів України у номінації "Найдовший монолітний залізобетонний мостовий прогін з пост-напруженою арматурою" - 122,493 метрів.
- У жовтні минулого року завершили ремонт проїзду одного з найбільших мостів Чернігівщини, який росіяни підірвали у березні 2022-го. На нього скинули щонайменше шість авіабомб. 200 метрів прогонової будови були зруйновані повністю.
- У липні минулого року повністю завершили відновлення підірваної частини споруди та пустили рух транспорту по одному з проїздів мосту. Тоді стартував капітальний ремонт вцілілої частини переправи, яку пошкодили снаряди.
- Також на початку минулого року у Чернігівській області змонтували декілька мостів, подарованими із-за кордону. Старі переправи були зруйновані окупантами.