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На Чернігівщині за унікальною технологією будують найдовший міст через Десну

Довжина мосту складатиме понад 600 метрів, його будівництвво мають завершити до кінця 2024 року. 

На Чернігівщині за унікальною технологією будують найдовший міст через Десну
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

У Чернігівській області за унікальними технологіями будуть найдовший міст через Десну. Його довжина складатиме 628 метрів. 

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України та Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міст матиме 4 смуги для руху, транспортні розв’язки, підземний пішохідний перехід, тротуарну та пішохідну зони, велодоріжки, проїзди для маломобільних груп населення. 

"Конструкція споруди матиме найдовшу суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону. На практиці це означає, що технології які використовуються під час будівництва, враховують сучасні норми навантаження та роблять новий міст надстійким до тріщин", – заявили у Міністерстві. 

Найдовший міст через Десну
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Найдовший міст через Десну

Для реалізації проекту були залучені сапери та водолази для розмінування території. Був проведений надскладний демонтаж зруйнованих конструкцій старого мосту, що впали в річку та були замулені піском. 

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України повідомили, на якому етапі будівництво.

"Проводимо роботи із насування другої гілки металевої прогонової будови - тримальної конструкції мосту. Для цього задіяли спеціальне обладнання - аванбек - направляючу консольну конструкцію. Паралельно робітники в’яжуть арматуру для заливки бетонної частини прогонової будови. Також бригади займаються влаштуванням земляного полотна під'їзних шляхів до мосту", – розповіли у агентстві. 

Міст через Десну будують за унікальною технологією
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Міст через Десну будують за унікальною технологією

Новий міст будують поруч із тим, який 23 березня 2022 року зруйнували російські авіабомби. Тоді впали мостові прольоти і Чернігів залишився без єдиного на той час автомобільного сполучення зі столицею.

Завершити роботи з будівництва нового мосту через Десну планують до кінця 2024 року.

Минулого року міст внесли до Національного реєстру рекордів України у номінації "Найдовший монолітний залізобетонний мостовий прогін з пост-напруженою арматурою" - 122,493 метрів.

  • У жовтні минулого року завершили ремонт проїзду одного з найбільших мостів Чернігівщини, який росіяни підірвали у березні 2022-го. На нього скинули щонайменше шість авіабомб. 200 метрів прогонової будови були зруйновані повністю. 
  • У липні минулого року повністю завершили відновлення підірваної частини споруди та пустили рух транспорту по одному з проїздів мосту. Тоді стартував капітальний ремонт вцілілої частини переправи, яку пошкодили снаряди. 
  • Також на початку минулого року у Чернігівській області змонтували декілька мостів, подарованими із-за кордону. Старі переправи були зруйновані окупантами. 
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