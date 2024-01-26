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Росіяни обстріляли за день вісім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли області.

Росіяни обстріляли за день вісім громад Сумщини
Обстріл Сумської області (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 26 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 100 вибухів. 

Зокрема, Юнаківську громаду росіяни атакували з мінометів та артилерії, а також FPV-дроном та скинули ВОГ з БПЛА.

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Також FPV-дроном та мінометами окупанти атакували і Миропільську громаду.

По Білопільській громаді армія РФ била з мінометів та артилерії, а по Есманській - з мінометів та зі стрілецької зброї.

З мінометів російські війська атакували і Великописарівську, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Хотінську громади.

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