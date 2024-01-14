Завтра в Україні вдень до 4° морозу, сніжитиме на заході та півночі

У п’ятницю, 15 січня в Україні буде хмарно, йдеться у прогнозі синоптиків Українського гідрометеорологічного центру.

У західних і північних областях місцями невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг; на решті території без опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, в центральних областях до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

В Карпатах часом сніг, місцями пориви південно-західного вітру 25 м/с, хуртовина. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.