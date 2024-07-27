У Нікополі внаслідок російських атак поранено мирного жителя

За минулу добу ворог атакував дронами-камікадзе та бив з артилерії по цивільній інфраструктурі міста Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомила Національна поліція України.

Ворожі снаряди поцілили по приватних будинках райцентру, внаслідок чого у себе на подвірʼї 75-річний чоловік отримав осколкові поранення.

Рятувальники евакуювати потерпілого та передали лікарям.

Правоохоронці задокументували пошкодження понад десятка осель, господарських споруд, гаражів, адмінбудівлі, авто, парканів, газогонів та ліній електропостачання.