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У Нікополі внаслідок російських атак поранено мирного жителя

Ворог продовжує атакувати дронами Дніпропетровщину.

У Нікополі внаслідок російських атак поранено мирного жителя
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

За минулу добу ворог атакував дронами-камікадзе та бив з артилерії по цивільній інфраструктурі міста Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомила Національна поліція України.

Ворожі снаряди поцілили по приватних будинках райцентру, внаслідок чого у себе на подвірʼї 75-річний чоловік отримав осколкові поранення.

Рятувальники евакуювати потерпілого та передали лікарям.

Правоохоронці задокументували пошкодження понад десятка осель, господарських споруд, гаражів, адмінбудівлі, авто, парканів, газогонів та ліній електропостачання.

  • Під обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. 
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