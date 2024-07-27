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Росіяни почали перекидати резерви із Запорізької області в район Торецька і Часового Яру

Російська армія через втрати змушена кидати резерви в район Торецька та Часового Яру.

Росіяни почали перекидати резерви із Запорізької області в район Торецька і Часового Яру
Фото: Петро Андрющенко

Росія перекидає свої резерви із Запорізької області в район Торецька та Часового Яру. Крім цього окупанти зменшили час підготовки живої сили.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За повідомлення Андрющенка, одночасно збільшилось кількість “доукомплектованих” підрозділів. 

"З узбережжя Маріупольсько-Бердянської агломерації росіяни вибірають з баз підготовки особовий склад. Також спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. Ці “штурмовики” рухаються на північ Донецької області", — додає радник мера.

Андрющенко підсумовує, що росіяни відверто не встигають заміщувати втрати в поточному стані мобілізації.

"Ця динаміка попри спроби накопичити "ударний кулак" у Запорізькій області вдруге провалюється і вони змушені резерви кидати в район Торецька та Часового Яру", — додає він.

  • На Покровському напрямку зокрема, в зоні відповідальності 31 окремої механізованої бригади, ситуація напружена та складна.
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