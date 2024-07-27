Вранці російські війська атакували FPV-дронами село на прикордрнні Харківщини

За добу окупанти атакували Харківщину 24 КАБами, 4 БпЛА та ракетою Х-38.

Вранці 27 липня російська армія атакувала трьома FPV-дронами село Івашки. Пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди," — ідеться у повідомленні.

Крім цього, за минулу добу росіяни атакували Куп'янщину, де внаслідок попадання FPV-дрону між двома АЗС горіла трава на площі 15 м.кв, у Глушківці через обстріл горіла трава на площі 2,5 га. У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400м.кв.

У Харківському районі, в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу горіла трава на площі 700м.кв. В Ізюмському районі в селі Богуславка внаслідок обстрілу ударним БПЛА "Ланцет" пошкоджено навантажувач "JCB".

За добу по території Харківщини випущено 24 ворожі КАБи, 4 БПЛА, 1 ракету Х-38.