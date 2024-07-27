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Армія РФ завдала вісім авіаударів по населених пунктах Запоріжжя

Унаслідок дронової атаки постраждали троє людей.

Армія РФ завдала вісім авіаударів по населених пунктах Запоріжжя
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби російська армія атакувала Запорізьку область дронами, завдала авіаційних ударів та била з артилерії.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, двох жінок та одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району.

Війська рф здійснили 8 авіаційних ударів по Кам’янському, Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці.  

224 БпЛА різної модифікації атакували Лежине, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 

9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 

167 артобстрілів завдано по території  Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного,  Малої  Токмачки,  Малинівки, Левадного та Щербаків.

Впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10  населених пунктах Запорізької області. Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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