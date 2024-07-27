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Сили ППО уночі збили російську ракету та чотири "Шахеди"

Протиповітряна оборони знищила всі ворожі цілі.

Сили ППО уночі збили російську ракету та чотири "Шахеди"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 27 липня ворог атакував територію України керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Запорізької області та чотирма ударними БпЛА "Shahed" з території РФ. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усі ворожі цілі знищені силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Також упродовж доби Сили ППО знищили ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках. Зокрема, знищено 4 розвідувальні БпЛА "Supercam", 1 ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", 1 БпЛА  (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Фото: Повітряні сили

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