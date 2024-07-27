Головне за ніч та ранок суботи, 27 липня: 122 боєзіткнення, удар БпЛА по Полтавщині, вибухи в Росії

У ніч на 27 липня ворог атакував територію України керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Запорізької області та чотирма ударними БпЛА "Shahed" з території РФ.

Усі ворожі цілі знищені силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також упродовж доби Сили ППО знищили ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках. Зокрема, знищено 4 розвідувальні БпЛА "Supercam", 1 ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБів. Крім цього, здійснив 4636 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 окупантів. Також серед втрат 11 танків, 45 артилерійських систем і 53 БпЛА. Від початку вторгнення втрати особового складу ворога склали близько 573 510 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на суботу російська армія атакувала безпілотником промисловий об'єкт у Полтавській області.

Відомо, що на промисловому об'єкті внаслідок атаки ворожого дрона виникла пожежа, її ліквідували. Постраждалих немає.

В'ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, є "абсолютно проукраїнcькою людиною, яка поважає Україну". Таку думку висловив заступник очільника Національної поліції Андрій Нєбитов.

За словами посадовця, які цитує "Українська правда", юнак не міг "сам собі надумати" такий злочин. Попри те, що він має патріотичні погляди, а його батько служить у Збройних Силах, Зінченко "був учасником певних не надто проукраїнськи налаштованих груп".

Правоохоронець вважає, що стрілець мав свій мотив, бо "вважав, що діє правильно, і що не можна розділяти українське суспільство". Ірина Фаріон стала метою його нападу, адже Зінченко "обрав максимально незахищену людину".

При цьому Нєбитов визнав, що підозрюваний діяв продумано: відстежував шляхи відходу, планував сховати зброю. Пістолет, з якого було здійснено постріл, досі так і не вдалося знайти. "Якби поліція його не заарештувала, він би не зупинився", - додав посадовець.

Уночі 27 липня росіяни повідомили про атаку безпілотників на військовий аеродром Дягілєво і НПЗ у російській Рязані. Російська влада традиційно повідомляє про начебто ліквідацію усіх дронів.

Місцеві мешканці Рязані стверджують, що безпілотники збивали на підльоті до НПЗ та військового аеродрому Дягілєва. У мережі публікують кадри диму над містом. Офіційної інформації немає.

Водночас у Міноборони РФ вранці відзвітували про те, що за ніч засобами ППО начебто перехоплено та знищено 7 БПЛА над Курською, 3 – над Білгородською, 2 – над Ростовською, 1 – над Брянською та 1 – над Липецькою областями.

У Рязані уламки безпілотника впали біля ТРЦ "М5 Молл", біля припаркованої машини вибиті вікна.

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