Після кібератаки ГУР росіяни не можуть зняти готівку в банкоматах, — ЗМІ

Після безпрецедентної атаки кіберфахівців ГУР по банківському сектору, росіяни не можуть зняти готівкові кошти. Також українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних фінансових установ РФ.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Так, за даними джерел, до головних банківських установ РФ, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати. Відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

Також кіберфахівцям розвідки вдалося отримати доступ до великих обсягів баз даних фінансових установ, на яких здійснюється атака. До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СберБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк “Дом.рф”.

Крім того заблоковано роботу брокерського додатку “Т-інвестиції”.

Оскільки 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Як повідомляють джерела в ГРУ МОУ, операція проти фінансових установ РФ триває.