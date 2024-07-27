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Окупанти обстріляли системи електропередач у двох областях України

Також ворог атакував шахту.

Окупанти обстріляли системи електропередач у двох областях України
Фото: EPA/UPG

Уночі російська армія атакувала шахту, а також обстріляла системи передачі електроенергії у двох областях України. 

Про це повідомляє Міненергетики.

"У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу території шахти виникла пожежа. У шахті на момент аварії перебували 86 працівників. 84 людини було виведено на  поверхню, в шахті залишились 2 працівники, задіяні в роботах із забезпечення життєдіяльності підприємства. Пожежу ліквідовано", — зазначили у Міненерго.

Також, протягом минулої доби ворог тричі обстрілював енергетичні об'єкти у Чернігівській області. Внаслідок атак знеструмлювались підстанції та повітряні лінії, а також приєднані до них побутові споживачі. Загалом знеструмлювалось 2 946 споживачів.

У Дніпропетровській області на території однієї з підстанцій пошкоджено обладнання через ворожу атаку дронів.

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