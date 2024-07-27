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Армія РФ завдала авіаудару по Кураховому і Мирнограду: поранено 5 цивільних, в тому числі дитину

Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, заклади освіти, автомобіль і трансформаторну підстанцію. 

Армія РФ завдала авіаудару по Кураховому і Мирнограду: поранено 5 цивільних, в тому числі дитину
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні, 27 липня 2024 року російська армія нанесла 3 авіаудари по м. Курахове керованими авіабомбами, ймовірно, «КАБ-250» по центральній частині міста. Зазнали тілесних ушкоджень 4 цивільних. 

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. 

Трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка  доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями. 

Також ворог вдарив по м. Мирноград, попередньо, застосувавши «ФАБ-500» з УМПК. Поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір’ї приватного домоволодіння. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя.

Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, заклади освіти, автомобіль і трансформаторну підстанцію. "За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі. 

В ніч на сьогодні у Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу території шахти виникла пожежа. У шахті на момент аварії перебували 86 працівників.

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