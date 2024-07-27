“Репортери без кордонів” мають нові дані про журналіста Хилюка у російському полоні. Важить 45 кг

Колишній співкамерник Хилюка, військовополонений Ігор, звільнений у травні 2024 року, розповів про жахливі умови, у яких росіяни утримують українських полонених.

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (Reporters sans frontieres ‒ RSF) отримала нову інформацію про стан українського журналіста, кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, який перебуває у російському полоні.

Про це йдеться на сайті RSF.

Хилюк утримується у Володимирській області Росії у жахливих умовах, розповів колишній співкамерник Хилюка, який “прожив” з ним рік і тепер називає його другом.

“Коли я повернувся в Україну, я побачив його фото і можу сказати, що він зовсім не такий”, ‒ розповів український військовополонений Ігор, звільнений у травні 2024 року.

Майже рік вони сиділи в камері номер 8 колонії ІК-7 в селищі Пакіно Володимирської області, за кілька сотень кілометрів на схід від Москви. Журналіст там досі ув'язнений.

Ігор розповів про позбавлення їжі, побиття, примусові агітаційні сеанси, які пережили в цій камері близько п’ятнадцяти українців, як цивільних, так і військових. Їх примушували голими ходити по подвір’ю в’язниці посеред зими при мінус 10 градусах за Цельсієм. Під час перевірок тюремники або спецслужби (ФСБ) часто випускали на ув'язнених своїх собак. Українців регулярно змушували співати російський гімн і позбавляли їжі.

За словами Ігоря, зараз Хилюк, ймовірно, важить “не більше 45 кілограмів”.

“Ми просили Росію надати докази життя, і ми отримали ‒ нашими засобами ‒ нові докази жорстокості, заподіяної щодо журналіста Дмитра Хилюка та його товаришів у неволі. Росія не тільки продовжує брехати про його долю, вона заохочує до приниження гідності і нелюдського поводження з ув'язненими. До заручників, які утримуються злочинними чи терористичними групами в інших частинах світу, ставляться з більшою повагою та гідністю. Ми закликаємо російську владу звільнити Хілюка, а українську владу ‒ подвоїти зусилля, щоб витягти його з цього пекла”, ‒ додали в організації.