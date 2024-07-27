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На Херсонщині підірвалися двоє людей. Загинув місцевий житель

Ще одного чоловіка госпіталізували.

На Херсонщині підірвалися двоє людей. Загинув місцевий житель

У Музиківці Херсонської області двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один із них загинув. 

Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок детонації отримав травми, несумісні з життям, 57-річний місцевий житель. 

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Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували чоловіка, 53 років. 

Нині медики надають йому необхідну допомогу.

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