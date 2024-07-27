На Херсонщині підірвалися двоє людей. Загинув місцевий житель

Ще одного чоловіка госпіталізували.

У Музиківці Херсонської області двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один із них загинув.

Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок детонації отримав травми, несумісні з життям, 57-річний місцевий житель.

Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували чоловіка, 53 років.

Нині медики надають йому необхідну допомогу.