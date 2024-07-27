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Один у Самарі й два під Москвою: ГУР показало відео знищення трьох гелікоптерів в Росії

Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України.

Один у Самарі й два під Москвою: ГУР показало відео знищення трьох гелікоптерів в Росії
Фото: скріншот відео

Сьогодні, 27 липня, ГУР показало відео знищення трьох гелікоптерів в Росії: один у Самарі й два під Москвою. 

24 липня на аеродромі «Кряж» у місті Самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

А кількома днями раніше, 21 липня, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора – ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

Вказані два борти були розташовані на території російського «Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов». Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів.

У структурі центру діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр.

Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України.

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