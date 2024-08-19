Головне за ніч та ранок понеділка, 19 серпня: атака дронів на Київ, 145 боєзіткнень, операція в Курській області

Нічна повітряна атака, 145 бойових зіткнень , бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 19 серпня російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

Сили протиповітряної оборони відбили атаку ударних безпілотників на Київ, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

"Ворог укотре намагався атакувати вночі ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучень в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", – повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Падіння уламків фіксується за межами населених пунктів", – додав Кравченко.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку.

На Куп’янському і Лиманському напрямках відбулося по 20 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Кількість боїв за тиждень значно зросла. На Куп'янському напрямку ворог атакував удвічі активніше.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1120 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 600 470 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили оборони України взяли під контроль в Курській області Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися у Ольгівці, судячи з даних мапи Deep State.

У той же час Росія не припиняє просування в Донецькій області. Окупанти просунулися в бік Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Нелипівці та Нью-Йорку.

"Уточнено лінію зіткнення західніше Нью-Йорку", – повідомили аналітики.

План наступу на Росію виник у головнокомандувача Олександра Сирського на початку липня, на тлі місяців тиску, йдеться у матеріалі The Economist.

Тоді перед Сирським стояло завдання побороти "неідеальну спадщину" свого попередника, а керівництво армії мало відмінну від президентської політику щодо мобілізації. Паралельно з цим у США зволікали з підтримкою, а Авдіївку захоплювали росіяни. Ходили чули, що Сирський був на межі звільнення.

У цей час головком почав складати план наступу. За даними журналістів, він розглядав декілька сценаріїв щодо найслабших напрямків для ворога. Головна мета операція повинна була полягати в відведенні військ з Донбасу та створенні вигідної позиції для подальших перемовин. Сирський тримав свої плани в таємниці і ділився ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. З президентом України головком спілкувався сам-на-сам, без його штабу. Військову розвідку підключили лише на пізньому етапі, стверджують журналісти.

Нічого не знали і західні союзники, повідомили джерела журналу.

"У Сирського дві попередні операції були зірвані Заходом. В одному випадку був витік росіянам, а в іншому випадку нам наказали перервати", – сказало одне з джерел.

Докладніше – в новині.

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