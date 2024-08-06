Незабаром в ЦНАПах збільшать перелік послуг

Уряд ухвалив розпорядження, згідно із яким у ЦНАПАх збільшать перелік доступних послуг.
Про це повідомили у Мінцифри.
Хто та які послуги скоро зможе отримати в ЦНАПі:
- люди, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України зможуть стати на облік для отримання санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно;
- люди, які мають право на пільгу, а також члени їхніх сімей чи опікуни зможуть внести свої дані до Реєстру пільговиків;
- батьки чи інші законні представники дітей, які навчаються в освітніх закладах на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, і не харчуються в їдальнях цих закладів, зможуть оформити щомісячну грошову компенсацію.
"Продовжуємо розширювати перелік сервісів у Центрах надання адмінпослуг, щоб усі категорії громадян могли оформлювати важливі послуги швидко й зручно – в одній локації", – додали у Мінцифри.
- У березні цього року анонсували, що Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) стануть "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин.
- Від 25 червня, після уточнення облікових даних у ЦНАПі українці можуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом. За ним перевірятимуть дійсність документа.