Незабаром в ЦНАПах збільшать перелік послуг

Зокрема, звільнені полонені зможуть стати у чергу для отримання санаторно-курортного лікування чи його компенсації.

Уряд ухвалив розпорядження, згідно із яким у ЦНАПАх збільшать перелік доступних послуг.

Про це повідомили у Мінцифри.

Хто та які послуги скоро зможе отримати в ЦНАПі:

люди, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України зможуть стати на облік для отримання санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно;

люди, які мають право на пільгу, а також члени їхніх сімей чи опікуни зможуть внести свої дані до Реєстру пільговиків;

батьки чи інші законні представники дітей, які навчаються в освітніх закладах на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, і не харчуються в їдальнях цих закладів, зможуть оформити щомісячну грошову компенсацію.

"Продовжуємо розширювати перелік сервісів у Центрах надання адмінпослуг, щоб усі категорії громадян могли оформлювати важливі послуги швидко й зручно – в одній локації", – додали у Мінцифри.