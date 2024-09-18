Російські окупанти атакували з дрона службове авто Херсонської МВА

Російська армія близько 17:00 атакувала з дрона службовий автомобіль міської військової адміністрації у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Близько 17:00 російські окупанти вчергове скинули з дрона вибухівку у Дніпровському районі міста. Пошкоджено службове авто Херсонської міської військової адміністрації”, — повідомив Мрочко.
Загиблих і травмованих унаслідок атаки немає.
- Внаслідок ворожих ударів по Дніпровському районі Херсона троє мирних жителів зазнали поранень.