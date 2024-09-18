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Російські окупанти атакували з дрона службове авто Херсонської МВА

Загиблих і травмованих унаслідок атаки немає.

Російські окупанти атакували з дрона службове авто Херсонської МВА
Фото: скріншот

Російська армія близько 17:00 атакувала з дрона службовий автомобіль міської військової адміністрації у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Близько 17:00 російські окупанти вчергове скинули з дрона вибухівку у Дніпровському районі міста. Пошкоджено службове авто Херсонської міської військової адміністрації”, — повідомив Мрочко.

Загиблих і травмованих унаслідок атаки немає.

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