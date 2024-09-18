Партизани виявили російський "Бук-М3" у тимчасово окупованому Севастополі

Дана точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані.

"Кримські партизани руху "Атеш" вивили у тимчасово окупованому Севастополі російський ЗРК "Бук-М3".

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху.

"На узбережжі Гагарінського району Севастополя наші агенти змогли вирахувати зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9К317М "Бук-М3". Також там знаходилася станція радіолокації П-18, яка використовується для забезпечення раннього попередження для "Бук-М3". Таким чином, дана точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані", — зазначають партизани.

В "Атеш" додали, що детальна інформація про розгортання систем ППО та зенітно-ракетних комплексів на території Криму передається Силам оборони України.