На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани виявили російський "Бук-М3" у тимчасово окупованому Севастополі

Дана точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані.

Партизани виявили російський "Бук-М3" у тимчасово окупованому Севастополі
Фото: "Атеш"

"Кримські партизани руху "Атеш" вивили у тимчасово окупованому Севастополі російський ЗРК "Бук-М3".

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху.

"На узбережжі Гагарінського району Севастополя наші агенти змогли вирахувати зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9К317М "Бук-М3". Також там знаходилася станція радіолокації П-18, яка використовується для забезпечення раннього попередження для "Бук-М3". Таким чином, дана точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані", — зазначають партизани.

В "Атеш" додали, що детальна інформація про розгортання систем ППО та зенітно-ракетних комплексів на території Криму передається Силам оборони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies