Внаслідок російського артобстрілу Марганця на Дніпропетрощині постріждала дитина

Хлопчика госпіталізували, дві жінки відмовилися від шпиталізації.

Російська армія вдарила з артилерії по місту Марганець Нікопольського району Дніпропетровщини. Внаслідок артобстрілу постраждав 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, постраждалого 9-річного хлопчика госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Фото: Сергій Лисак

"Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний. Зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали", додає очільник ОВА.

Пошкоджені магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.