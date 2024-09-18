Внаслідок російського артобстрілу Марганця на Дніпропетрощині постріждала дитина

Російська армія вдарила з артилерії по місту Марганець Нікопольського району Дніпропетровщини. Внаслідок артобстрілу постраждав 9-річний хлопчик.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За інформацією Лисака, постраждалого 9-річного хлопчика госпіталізували в стані середньої тяжкості.
"Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний. Зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали", додає очільник ОВА.
Пошкоджені магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.
- 18 вересня росіяни вдарили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області. Унаслідок атаки поранені двоє.