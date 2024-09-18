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Внаслідок російського артобстрілу Марганця на Дніпропетрощині постріждала дитина

Хлопчика госпіталізували, дві жінки відмовилися від шпиталізації.

Внаслідок російського артобстрілу Марганця на Дніпропетрощині постріждала дитина
обстріл Магранця Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Російська армія вдарила з артилерії по місту Марганець Нікопольського району Дніпропетровщини. Внаслідок артобстрілу постраждав 9-річний хлопчик. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, постраждалого 9-річного хлопчика госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Фото: Сергій Лисак

"Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний. Зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали", додає очільник ОВА. 

Пошкоджені магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.

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