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ЗМІ: Ізраїль ударив у Сирії по складу зброї поблизу російської бази “Хмеймім”, така атака відбулася вперше

За іншою версією, склад був розташований безпосередньо на території російської бази.

ЗМІ: Ізраїль ударив у Сирії по складу зброї поблизу російської бази “Хмеймім”, така атака відбулася вперше
Фото: x.com/Abu_Orwa91

ЦАХАЛ заявив, що завдав вночі удару по складу зброї у прибережному місті Джабле поблизу сирійського порту Латакія, пише The Time of Israel.

Опозиційні сирійські ЗМІ пишуть, що цільовий склад містився на території російської авіабази “Хмеймім”. За іншою версією, склад був розташований поруч з російською базою.

Оглядачі також зазначають, що удар відбувся незабаром після того, як на базу прибув іранський вантаж. Ця атака вкрай незвичайна через близькість до росіян, адже Ізраїль ще ніколи не атакував так близько до них. 

ЦАХАЛ нещодавно пообіцяв запобігти всім постачанням зброї з Ірану до терористичного угруповання “Хезболла” в Лівані, яка часто доставляється через Сирію.

Ізраїль ударив у Сирії по складу зброї поблизу російської бази “Хмеймім”
Фото: mil.in.ua
Ізраїль ударив у Сирії по складу зброї поблизу російської бази “Хмеймім”

Як пише Мілітарний, за інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR), під часу удару працювали як сирійські, так і російські системи ППО, проте ціль все одно була вражена. За попередніми даними, атака була комбінованою, ракети запускали з ізраїльських військово-морських кораблів і ударних БПЛА. На місці прильотів зафіксували спостерігалися вторинні вибухи.

Видання зазначає, що сам факт удару в районі “Хмеймім” є значною ескалацією, яка показує реальний стан відносин Ізраїлю з Росією і є першим такого роду. Раніше відносини країн ґрунтувалися на низці тихих домовленостей, які забезпечували розподіл сфер і зон впливу сил в Сирії, щоб забезпечити безпеку Ізраїлю з боку Голан.

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Вчора повідомлялося про точковий удар по будівлі в районі Маззе сирійської столиці. Це елітний район Дамаска, де в квітні було знищена будівля поруч з консульством Ірану. За даними ізраїльського каналу N12, цим ударом був ліквідований Хасан Джаафар Кацір – зять Хасана Насралли. Це вже другий цільовий удар по Дамаску на цьому тижні.

Удар по будівлі в районі Маззе Дамаску, 2 жовтня 2024 року
Фото: mil.in.ua
Удар по будівлі в районі Маззе Дамаску, 2 жовтня 2024 року

Удари Ізраїлю по Сирії

З початку 2024 року Сирійська обсерваторія з прав людини підрахувала 94 удари по сирійській території, 77 з яких були повітряними і 17 ударів ракетами/БПЛА, що призвело до поранення та знищення близько 185 цілей, включаючи зброю і склади боєприпасів, штаби, центри, транспортні засоби. Крім того, були ліквідовані 250 бойовиків іранських проксі – членів “Хезболли”, іракських та сирійський найманців тощо. Ще 177 бойовиків отримали поранення.

Більшість ізраїльських ударів припали на Дамаск – 40 і провінцію Хомс ‒ 18. Район Латакії, включно з портом Тартус, де розташована російська військово-морська база, до цього атакували лише три рази.

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