British Airways продовжить припинення авіасполучення з Тель-Авівом до 26 жовтня

Це рішення пов'язано з безпекою на Близькому Сході.

Авіакомпанія British Airways оголосила що продовжить припинення авіасполучення з Тель-Авівом, яке триває з 24 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Ми постійно стежимо за ситуацією на Близькому Сході й ухвалили оперативне рішення про скасування наших рейсів до Тель-Авіва до суботи 26 жовтня 2024 року включно", – йдеться в заяві British Airways.

Авіакомпанія наголосила, що це рішення пов'язано з безпекою на Близькому Сході, і що безпека залишається ключовим пріоритетом для British Airways.