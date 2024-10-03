У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
ГоловнаСвіт

British Airways продовжить припинення авіасполучення з Тель-Авівом до 26 жовтня

Це рішення пов'язано з безпекою на Близькому Сході.

British Airways продовжить припинення авіасполучення з Тель-Авівом до 26 жовтня
Ілюстративне фото: аеропорт у Тель-Авіві
Фото: Google Maps

Авіакомпанія British Airways оголосила що продовжить припинення авіасполучення з Тель-Авівом, яке триває з 24 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Ми постійно стежимо за ситуацією на Близькому Сході й ухвалили оперативне рішення про скасування наших рейсів до Тель-Авіва до суботи 26 жовтня 2024 року включно", – йдеться в заяві British Airways.

Авіакомпанія наголосила, що це рішення пов'язано з безпекою на Близькому Сході, і що безпека залишається ключовим пріоритетом для British Airways.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies