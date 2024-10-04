В Румунії знову знайшли уламки російського безпілотника

24 вересня на території Румунії вкотре знайшли уламки російського дрона . Перед цим це сталося 20 серпня.

У ніч на 24 липня під час російської атаки Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16. Тієї ночі теж були дані про падіння уламків дронів на румунській території. Згодом біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів.