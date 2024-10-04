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В Румунії знову знайшли уламки російського безпілотника

Територія, де знайшли уламки, розташована в позаміському просторі.

В Румунії знову знайшли уламки російського безпілотника
У Дніпропетровській області виявили цілий "шахед" (ілюстративне фото)
Фото: Національна поліція

Румунська прикордонна поліція повідомила про наявність уламків безпілотника в районі Літцовського каналу.

Про це повідомила пресслужба міністерства національної оборони Румунії.

Фахівці вилучили фрагменти безпілотника російського походження, які підлягають експертизі.

В міністерстві зазначили, що територія, де знайшли уламки, розташована в позаміському просторі, елементи інфраструктури не порушені.

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Міністерство національної оборони Румунії засудило російські атаки проти “окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури”.

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