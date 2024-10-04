В Румунії знову знайшли уламки російського безпілотника

Румунська прикордонна поліція повідомила про наявність уламків безпілотника в районі Літцовського каналу.
Про це повідомила пресслужба міністерства національної оборони Румунії.
Фахівці вилучили фрагменти безпілотника російського походження, які підлягають експертизі.
В міністерстві зазначили, що територія, де знайшли уламки, розташована в позаміському просторі, елементи інфраструктури не порушені.
Міністерство національної оборони Румунії засудило російські атаки проти “окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури”.
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24 вересня на території Румунії вкотре знайшли уламки російського дрона. Перед цим це сталося 20 серпня.
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У ніч на 24 липня під час російської атаки Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16. Тієї ночі теж були дані про падіння уламків дронів на румунській території. Згодом біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів.
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Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар закликав НАТО відреагувати на порушення Росією повітряного простору країни Альянсу.
- Раніше прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку говорив, що Румунія не збиває російські дрони над Україною, бо це не дозволено.