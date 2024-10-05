Ізраїль розповів про ліквідацію групи терористів

Ізраїль завдав удару в районі Тулькарм і ліквідував керівника терористичної інфраструктури ХАМАС у цьому районі.
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.
“Також був ліквідований Джит Радван, ключовий оперативник терористичної організації Палестинський ісламський джихад в районі Тулькарм”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підтверджена ліквідація щонайменше семи інших оперативників, зокрема членів Палестинського ісламського джихаду та членів ХАМАСу. Вони брали участь у виготовленні вибухівки та здійсненні іншої терористичної діяльності проти Ізраїлю та ЦАХАЛ.
Ізраїль завдав удару по бойовикам, які зібралися, щоб найближчим часом здійснити терористичний акт проти Ізраїлю.
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