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Ізраїль розповів про ліквідацію групи терористів

Ліквідовані терористи готували черговий теракт.

Ізраїль розповів про ліквідацію групи терористів
Ізраїльський винищувач вилітає на бойове завдання зі знищення терористичної інфраструктури "Хезболли"
Фото: ЦАХАЛ

Ізраїль завдав удару в районі Тулькарм і ліквідував керівника терористичної інфраструктури ХАМАС у цьому районі.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Також був ліквідований Джит Радван, ключовий оперативник терористичної організації Палестинський ісламський джихад в районі Тулькарм”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтверджена ліквідація щонайменше семи інших оперативників, зокрема членів Палестинського ісламського джихаду та членів ХАМАСу. Вони брали участь у виготовленні вибухівки та здійсненні іншої терористичної діяльності проти Ізраїлю та ЦАХАЛ.

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Ізраїль завдав удару по бойовикам, які зібралися, щоб найближчим часом здійснити терористичний акт проти Ізраїлю.

  • Ізраїль завдав удару по будівлі муніципалітету в місті Бінт-Джбейл на півдні Лівану. Внаслідок цього удару було ліквідовано 15 членів "Хезболли" та знищено багато зброї.
  • Ізраїль ліквідував відповідального за удар по стадіону з дітьми командира “Хезболли”. Під час удару 27 липня загинули 12 дітей.
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