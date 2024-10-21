Сибіга обговорив із міністром оборони Туреччини спільні проєкти, які зміцнюють ОПК

Голова МЗС подякував бойовому генералу Яшару Гюлеру за його солідарність з Україною.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Вони обговорили конкретні ініціативи, спрямовані на зміцнення оборонно-промислових комплексів обох країн.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Я був радий зустрітися з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Ми обговорили розширення взаємовигідного оборонного співробітництва, а також конкретні спільні проєкти, які зміцнюють наші ОПК", - сказав Сигіба.

"Я дякую бойовому генералу Яшару Гюлеру за його солідарність з Україною", - додав він.