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Сибіга обговорив із міністром оборони Туреччини спільні проєкти, які зміцнюють ОПК

Голова МЗС подякував бойовому генералу Яшару Гюлеру за його солідарність з Україною.

Сибіга обговорив із міністром оборони Туреччини спільні проєкти, які зміцнюють ОПК
Андрій Сибіга і Яшар Гюлер
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Вони обговорили конкретні ініціативи, спрямовані на зміцнення оборонно-промислових комплексів обох країн.

Про це повідомила пресслужба МЗС. 

"Я був радий зустрітися з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Ми обговорили розширення взаємовигідного оборонного співробітництва, а також конкретні спільні проєкти, які зміцнюють наші ОПК", - сказав Сигіба. 

"Я дякую бойовому генералу Яшару Гюлеру за його солідарність з Україною", - додав він.

  • Як повідомлялось, з 20 по 22 жовтня Сибіга здійснює візит до Турецької Республіки для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.
  • У Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де відбудуться окремі зустрічі українського дипломата з турецькими оборонними компаніями.
  • Крім цього, у ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини. 
  • Сьогодні Сибіга провів у Анкарі переговори тет-а-тет з турецьким колегою Хаканом Фіданом
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