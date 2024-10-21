ЗМІ: після атаки дронів на резиденцію ізраїльського прем’єра Нетаньягу провів низку зустрічей щодо відповіді Ірану

В ізраїльському уряді кажуть, що удар по будинку є "червоною лінією".

Після атаки дронів з Лівану на резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетяньягу він провів низку зустрічей з вищими помічниками з безпеки, щоб обговорити наступну атаку на Іран, пише Bloomberg.

Планування такого нападу розроблялося протягом трьох тижнів після того, як Іран випустив близько 200 балістичних ракет по Ізраїлю через вбивство ізраїльськими силами лідерів підтримуваних Іраном угруповань.

Суботня точна атака безпілотника на будинок Нетаньягу, що розташований на північ від Тель-Авіва, приголомшила багатьох ізраїльтян. Хоча подружжя не було вдома і ніхто не постраждав, він і його міністри заявили, що ця атака є ще одною причиною, яка виправдовує помсту.

“Немає сумніву, що тут перетнули ще одну червону лінію. Ми повинні покласти край здатності Ірану становити загрозу”, ‒ заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац у суботу.

Це була перша зустріч між начальниками служб безпеки, яка відбулася після ліквідації лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара ізраїльською армією минулого четверга. Більше інформації про результати зустрічі не надходило.

Президент США Джо Байден і його адміністрація заявляли протягом останніх днів, що вбивство Сінвара має прискорити переговори, зокрема посилився внутрішній тиск на Нетаньягу. Водночас прихильники жорсткої лінії, які підтримують прем’єра, виступають проти поступок.